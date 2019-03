Taxe GAFA : le projet de loi déposé au conseil des ministres mercredi

Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

500 millions d'euros par an de recettes fiscales

Critéo, seule véritable entreprise française concernée

La France, presque seule sur le front de la taxe GAFA

Après plusieurs mois d'évocation, l'idée d'unecontinue de faire son trou enoù le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire va déposer, ce mercredi, undirigé par le président de la République Emmanuel Macron. Le ministre a évoqué les contours et grandes lignes de la taxe GAFA dans une interview publiée par nos confrères du Parisien ce week-end.Alors que l'on craint que l'Union européenne ne parvienne pas à définitivementdes mastodontes du numérique le 12 mars prochain, la France enclenche la vitesse supérieure pour se doter d' une taxation nationale souhaitée par Bruno Le Maire , qui milite pour l'établissement d'une justice fiscale.Le ministre a réaffirmé sa volonté de fixer la taxe àpour les entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires annuel mondial de. La taxe, dont l'applicabilité serait effective au 1er janvier 2019, devrait «» de recettes fiscales pour la France, indique Bruno Le Maire.Si les géants du numérique comme Google, Apple, Facebook, Amazon mais aussi Airbnb, Uber ou Booking.com sont concernés, plus d'unel'est également. Parmi eux, l'entreprise française Critéo, poids lourd du reciblage individualisé sur Internet, et d'autres entreprises d'origines françaises, mais rachetées depuis, vont également être impactées par le texte. Des sociétés américaines, chinoises, espagnoles et britanniques vont voir leurexploser dans l'hexagone.», affirme un Bruno Le Maire qui a tenu à livrer davantage de précisions sur le projet de loi.La taxe ciblera en priorité des «». Une entreprise comme Darty, qui vend ses propres produits sur son site Internet, n'aura par exemple pas à s'acquitter de la taxe. En revanche, Amazon, qui agit commeentre un client et un producteur, sera taxée. La fiscalité «».Être(même si d'autres pays européens étudient cette possibilité) à instaurer une taxe nationale envers les géants du numérique pourrait avoir l'effet pervers de potentiellement nuire à l'attractivité de la France. À cela, le ministre de l'Économie rappelle que la taxation des GAFA est étudiée au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et qu' un accord pourrait être trouvé en 2020 . «», soutient Bruno Le Maire, qui n'oublie pas sa rencontre avec son homologue américain Steven Mnuchin, qui lui avait indiqué ne pas être un grand fan de différentes taxations nationales en Europe.Après le dépôt du projet de loi, le texte passera par l'Assemblée nationale et le Sénat, avant de passer par l'étape de la « navette parlementaire » puis de l'adoption par les deux assemblées. Encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois de patience...