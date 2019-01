L'Autriche s'invente, elle aussi, une taxe GAFA sans attendre l'Europe

La « taxe GAFA » autrichienne mise en œuvre dès 2020 ?

Visiblement inspirée par la France, où le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire veut appliquer une taxe GAFA dès le 1er janvier 201 9, l'est aussi. Samedi, le jeune chancelier conservateur autrichien, 31 ans, a dévoilé sa volonté de s'engager à introduire une taxe sur les grandes entreprises numériques en affirmant qu'il n'estSi les contours de cette taxation nationale ne sont pas encore dessinés, on sait que celle-ci entrera en vigueur dans le cadre des réformes fiscales voulues par le gouvernement pour. Si les États membres de l'Union européenne n'ont pas officiellement trouvé d'accord sur une taxation des GAFA, les discussions sont toujours en cours. Pourtant, Kurz précise qu'une disposition au niveau de l'UE n'empêchera pas l'Autriche d'agir au niveau national.Pour le chancelier autrichien,Désormais, c'est le ministre local des Finances, Hartwig Loeger, qui a la charge d'élaborer les détails et la mise en œuvre de la fameuse taxe, dont le fonctionnement détaillé pourrait être dévoilé au cours du mois de janvier.En France, Bruno Le Maire souhaite taxer les ventes directes et imposer aux mastodontes du numérique le paiement d'une redevance sur les revenus publicitaires dans le pays, mais aussi la revente des données personnelles.