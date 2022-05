Lastman : pour boucler sa saison 2, la série animée lance un crowdfunding

En 2016, Everybody on Deck et Je suis bien content proposaient sur France 4 Lastman, une série préquelle à la BD éponyme de Bastien Vivès, Michaël Sanlaville et Balak. Appréciée des fans comme des nouveaux venus, notamment après son passage par la case Netflix, la série est aujourd'hui prête pour son retour. Adieu les 26 épisodes de 11 minutes, et bonjour six épisodes de 45 minutes pour Lastman Heroes, la saison 2.