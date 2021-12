L’Attaque des Titans : une nouvelle bande-annonce pour la saison 4 partie 2

Huit ans après son lancement initial, l’adaptation animée de l’Attaque des Titans touche à sa fin. Le premier épisode de la dernière partie de l’ultime saison sera diffusé le 9 janvier 2022 et disponible en simulcast en France sur la plateforme de SVOD Wakanim. En attendant la fin des aventures d’Eren, Armin et Mikasa, le studio MAPPA a dévoilé une nouvelle bande-annonce sous-titrée en français bien plus copieuse que le trailer précédent.