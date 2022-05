INBOX : que vaut le service d’emailing turc ?

INBOX a fait ses premiers pas en Turquie en 2011, après 3 années de développement de l’infrastructure. La croissance a alors été de 300 % par an et l’entreprise s’est d’abord installée à New York en 2016, puis finalement au Canada. Aujourd’hui, INBOX est un service d’emailing qui compte 15 000 usagers dans 25 pays différents. Il s’agit d’une plateforme en mode SaaS dont le but est de construire un pont entre l’entreprise et ses clients, tout en facilitant son utilisation au maximum. Malheureusement, elle n’est pas disponible en français, mais uniquement en anglais et en turc.