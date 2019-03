Fortnite, Peugeot e-208, Google Assistant, SFR : les actus tech' de la semaine

Des dessins animés sur YouTube contiennent des messages d'incitation au suicide

Fortnite : des revenus en chute libre entre décembre 2018 et janvier 2019

Nouvelle Peugeot e-208 électrique : une autonomie entre 340 et 450 km

Google Assistant s'améliore enfin en français

Les jeux Xbox arriveront sur Switch via le Xbox Game Pass et Project xCloud

SFR lance une offre compétitive incluant la fibre, RMC Sport et beIN SPORTS à 22 euros/mois

Zero dévoile sa nouvelle moto électrique : une heure de charge, 200 km d'autonomie

À l'affût de toutes les actualités liées aux domaines technologiques, la rédaction de Clubic s'efforce chaque jour à couvrir le moindre sujet s'inscrivant dans sa ligne éditoriale. Mais le monde d'aujourd'hui va vite, très vite, et une information vient rapidement en remplacer une autre. À tel point qu'il est parfois difficile de suivre avec assiduité les nouveautés du monde qui nous entoure.Rassurez-vous : se mettre à la page n'aura jamais été aussi simple avec notre récapitulatif hebdomadaire composé des principales actualités de la semaine. Vous êtes prêts ? C'est parti.En pleine séance de visionnage sur la plateforme YouTube aux côtés de son jeune fils, une maman est tombée sur une séquence quelque peu morbide : le dessin animé diffusé s'est d'un coup interrompu, pour laisser place à une série de conseils sur la meilleure manière de se taillader les veines. Alertée, la plateforme de Google a rapidement supprimé la vidéo Le chiffre d'affaires du jeu phénomène Fortnite: Battle Royale a connu une dégringolade au mois de janvier 2019 : - 48%. Une chute peu surprenante au regard des très importants résultats du jeu d'Epic Games en décembre 2018... à condition qu'elle ne se poursuive pas plus loin.Disponible à l'automne 2019, la Peugeot 208 électrique, autrement appelée Peugeot e-208, a été officialisée par la marque au lion. L'occasion de découvrir une partie de ses caractéristiques articulée autour d'une autonomie de 340 kilomètres selon le cycle WTLP (le plus récent) et d'un moteur d'une puissance de 136 chevaux lui permettant de grimper à 100 km/h en l'espace de 8,1 secondes. Pour découvrir le reste de sa fiche technique, rendez-vous ici Jusque-là, et en toute logique, Google avait privilégié la langue de Shakespeare pour améliorer les fonctionnalités de Google Assistant. Mais la firme de Mountain View a décidé d'étendre les usages de son IA à la langue de Molière, pour le plus grand bonheur des utilisateurs français. Contrôler la navigation à la voix, ou encore utiliser des services de messages ou de streaming musical au volant sont désormais envisageables. Les autres nouvelles fonctionnalités sont présentées dans un article dédié Une alliance qui pourrait ravir les utilisateurs de Switch. Nintendo et Microsoft devraient en effet travailler en étroite collaboration pour créer de nouveaux liens entre leur console respective . Ainsi, le service Xbox Game Pass pourrait être compatible avec la Switch, sur laquelle des exclusivités Xbox One seraient disponibles. Pour ce faire, la communauté Nintendo devrait alors passer par le Project xCloud, une plateforme de jeu en streaming suffisamment puissante pour faire tourner les plus gros titres de Microsoft.Pour les férus de sport, cette offre devrait vous intéresser. L'opérateur français SFR a en effet lancé un tout nouveau forfait composé de la box fibre (21 euros par mois) et des chaînes RMC Sport et beIN Sports (un euro par moi). De quoi profiter d'événements sportifs en tout genre, de la Ligue des champions à la Ligue Europe en passant par la NBA, le tennis et le rugby, le tout sur une une dizaines de chaînes dédiées.Zero Motorcycles, l'un des leaders de la moto, a levé le voile sur son dernier deux-roues électrique baptisé SR/F. Au programme : une autonomie combinée (ville et autoroute) de 198 kilomètres, une autonomie urbaine de 320 kilomètres et un système de recharge ultra rapide. Pour son prix, sa date de sortie et ses fonctionnalités intelligentes, nous vous invitons à consulter notre récapitulatif exhaustif