SFR lance une offre compétitive incluant la fibre, RMC Sport et beIN SPORTS à 22 euros/mois

Une offre qui défie sans mal toute concurrence...



Capture d'écran du site sfr.fr (Alexandre Boero pour Clubic.com)

...mais qui ne donnera le sourire à votre porte-monnaie que durant la première année

a connu un 26 février mouvementé dans le sens positif du terme, puisquetombées coup sur coup provoquent depuis un petit buzz dont Altice se délecte bien, du moins, pour l'instant. En effet, le groupe a annoncé l'arrivée de, la star brésilienne du PSG, comme nouvel ambassadeur de la marque, en même temps que le renouvellement de son partenariat avec une autre étoile du ballon rond, Cristiano Ronaldo.Mais la principale annonce marketing de la journée fut le lancement d'une offre qualifiée d' « unique » par SFR. L'opérateur propose dès à présent un package comprenant, pour un total dependant un an, box comprise.SFR vante ici «». Sur le papier, c'est indéniable. En plus de la fibre, vous pouvez bénéficier de(RMC Sport 1 à 4, beIN SPORTS HD 1 à 3, etc.), ainsi que de quatre chaînes thématiques (Equidia, Automoto, Golf Channel et ES1). Vous pouvez donc profiter des affiches de la Ligue des champions, de la Ligue Europa, des plus grands championnats européens de football, mais aussi de la NBA, de nombreux tournois de tennis (parmi lesquels Wimbledon cet été) et deux coupes d'Europe de rugby, entre autres.Pour bénéficier de l'offre, il vous suffit, au moment de la souscription sur le site de SFR, de choisirà 1 euro, au lieu de l'offre RMC Sport à 9 euros, après avoir choisi votre offre fibre.Si l'amour est censé durer trois ans, cette offre de SFR ne vous comblera de joie en réalité... qu'un an. Car lorsque l'on se penche sur les conditions générales de l'offre, on s'aperçoit queà 21 euros par mois n'est valable que sur une année. Au-delà des 12 premiers mois d'abonnement, le prix grimpe à. Quasiment le double.Le constat est hélas le même pour l'option Plus Sport (RMC Sport + beIN SPORTS), puisque au bout d'un an, vous devrez réglerpour conserver l'option, soit... 18 euros de plus.On passe donc d'un package très sexy àà une offre bien moins intéressante à. Il faudra ainsi penser à résilier au bout des 12 douze mois si vous voulez éviter le couperet de la reconduction.