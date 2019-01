SFR fait le bilan de son année 2018 et affirme couvrir près de 99 % de la population en 4G

ricochet64 / Shutterstock.com

En avance de trois ans sur l'objectif de couverture des zones peu denses

SFR étend son réseau fibré

L'année 2018 aura été profitable àsur le terrain de la 4G. Au moment de tirer le bilan de son exercice du côté du très haut débit mobile, l'opérateur au carré rouge indique à fin décembre 2018. Quant au très haut débit fixe, SFR n'est pas en reste avec deSFR a poursuivien 2018 en couvrant la quasi-totalité de la population en 4G, grâce à ses le deuxième meilleur total , après Orange). L'opérateur indique à ce propos avoir atteint son objectif de couvrir 90 % de la population située en « Zone Peu Dense » avec trois ans d'avance, là où il péchait autrefois dans une volonté de couvrir les zones les plus peuplées avant tout. Les autorités avaient fixé la date butoir au 17 janvier 2022.L'opérateur a annoncé avoir apporté la 4G à 349 nouvelles communes et la 4G+ à 387 d'entre elles, en décembre 2018. 1 146 communes (dont 260 de plus de 20 000 habitants) sont désormais couvertes par la 4G+ 300 Mbit/s. Après Marseille, Lyon, ou encore Bordeaux,Très en retard un temps sur les, SFR a depuis pu installer huit supports expérimentaux dans la région toulousaine et a mené, en début d'année, des tests en conditions réelles à Nantes Avec 12,3 millions de prises éligibles, SFR revendique être, après avoir raccordé 164 000 logements et locaux supplémentaires en décembre 2018, dans 226 communes. L'opérateur propose sa fibre dans plus de 2 600 communes françaises aujourd'hui. Plus de la moitié bénéficie d'un débit théorique pouvant atteindre 1 Gbit/s.SFR s'affirme également comme un partenaire privilégié des collectivités locales. La filiale d'Altice France compte 33 délégations de service public (DSP), chargées d'étendre la fibre optique sur tout le territoire.