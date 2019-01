Baromètre ANFR : Free reste à la traîne sur la 4G en décembre, huit nouvelles stations 5G

A lire aussi :

Free a terminé l'année 2018 en mauvais élève

Au mois de décembre, l'(ANFR) a noté une augmentation des demandes d'autorisations dede 0,8 % et des mises en service de sites 4G en hausse de 1,5 %. Sietdemeurent les trois opérateurs les mieux équipés en antennes 4G,reste est à la traîne et est celui qui a le moins progressé en fin 2018. Du côté de la, l'ANFR a autorisé l'installation de huit nouvelles stations expérimentales pour ce début d'année.L'ANFR a annoncé avoir autorisé, au 1er janvier 2019,(rappelons que certains sites sont équipés de plusieurs antennes), dont 40 064 en service, tout opérateur confondu.Sans grande surprise,demeure l'opérateur qui bénéfice du plus grand nombre de sites opérationnels, 18 184 au total (+362 sur un mois), devant(17 229 sites, +368) et(16 948 sites, +397) qui font mieux que l'opérateur historique.reste dernier, en ayant mis en service seulement 146 nouveaux sites 4G, pour un total porté à 12 012.Concernant l'expérimentation de laen métropole,ont été autorisées en décembre, soit deux fois moins que le mois précédent. Orange reste à 22, tandis que Bouygues Telecom devient l'opérateur français qui bénéficie du plus grand nombre de supports 5G expérimentaux : 25 au total. SFR porte son total à 10, grâce à deux nouvelles stations, tandis queet continue d'ignorer la nouvelle génération de téléphonie mobile.