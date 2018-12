Sites 4G, 5G... Orange continuer de gagner du terrain en novembre, selon l'ANFR

Orange prend son envol, SFR s'invite sur la 5G

En novembre, l'(ANFR) a donné de nouvelles autorisations et mis en service de nouveaux sites 4G . Les demandes d'autorisations des sites 4G ont progressé de 1,4 %, tandis que les mises en service de ces sites ont grimpé de 1,5 %. Les derniers chiffres dévoilés par l'établissement public sont très favorables à, qui passe à la vitesse supérieure en 5G L'AFNR a annoncé avoir autorisé, au 1er décembre 2018,(parmi lesquels certains sont équipés de plusieurs antennes), dont 39 486 en service tous opérateurs confondus. Comme le mois dernier, c'est encore une fois et logiquementqui arrive en tête avec 444 sites mis en service en novembre, pour un total de 17 822.suit avec 16 861 sites, dont 258 supplémentaires le mois précédent. Avec 190 nouveaux sites 4G,est en troisième position et totalise 16 551 sites. Enfin,reste quatrième, mais avec tout de même 222 nouveaux sites 4G, pour un total de 11 866.Également en novembre, l'ANFR a autorisé l'installation de plusieurs dizaines deexpérimentales. Avec 16 nouvelles stations, dont cinq à Marseille, Orange en totalise 22 et devienten la matière, en dépassant Bouygues Telecom (une station supplémentaire en novembre, 19 au total). L'Agence a autoriséà déployer ses huit premières stations expérimentales à Toulouse, permettant à l'opérateur au carré rouge de refaire un peu son retard. Free, de son côté, n'est toujours pas entré dans la danse.