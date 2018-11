SFR lance deux nouvelles offres, dont une box 4G+

Une box 4G avec fixe illimité, mais pas assez « généreuse » en données

La 4G « à la demande »

Fin d'année oblige,passe à l'attaque en proposant non pas une mais deux nouvelles offres . L'opérateur, qui revendique couvrir près de 98% de la population en 4G, veut répondre aux nouveaux usages de l'Internet. Ainsi, la firme au carré rouge propose au public la premièredu marché intégrant une ligne fixe pour le domicile, et une offre 4G+ dite « Internet Partout » à 3 euros par jour et sans engagement.Il y a un an, SFR lançait sa box 4G. Aujourd'hui, l'opérateur décide de renforcer son offre en proposant l'Internet THD (très haut débit), accompagné d'une ligne de téléphonie, en France métropolitaine et les DOM,. La(Internet + téléphonie VoIP) est proposée au prix de, frais de location de box inclus.Cette box construite par Huawei offre un débit descendant pouvant aller, un débit montant jusqu'à 50 Mbit/s ainsi queutilisables via le réseau 4G/4G+ de SFR depuis son ordinateur, mobile ou tablette. Au niveau des données, SFR aurait pu mieux faire quand on sait qu'une seule et même vidéo sur YouTube peut peser un bon paquet de Go... Si vous êtes un consommateur régulier, vous pouvez très vite vous retrouver dans la panade. En cas de franchissement du palier, vous serez bridé en 3G sans frais supplémentaires. Cette box 4G+ peut tout de même s'avérer être une solide alternative en cas de trop faible débit ADSL. À noter que le Cloud SFR 10 Go est inclus dans l'offre.La box 4G+ de SFR, dans le détail, est équipée de 4 ports Ethernet, d'un port USB, et d'une prise RJ11 pour y brancher votre téléphone fixe (attention, le câble RJ11 n'est pas fourni). Sa portée peut aller jusqu'à 250 mètres. Vous pouvez tester votre éligibilité sur le site de SFR.La seconde nouvelle offre présentée par SFR est un. L'opérateur la nomme « Offre 4G+ Internet Partout » à 3 euros par jour. La connexion est illimitée, et vous la « louez » sans aucun engagement et à la demande, selon votre bon vouloir. Attention, il s'agit d'un forfait dédié aux données, rappelons-le. Cela sous-entend que les appels, les SMS et les MMS ne sont pas inclus.Dans les faits, vous aurez en votre possession une carte SIM 4G+, qui coûte un euro auxquels s'ajoutent 10 euros de frais d'activation, qui vous permettra d'accéder à Internet partout en France métropolitaine depuis votre tablette ou votre ordinateur. 2 Go de données quotidiens sont aussi compris en Europe et dans les DOM. La facturation de 3 euros par jour ne fonctionne