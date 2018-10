Rapport Arcep : Orange reste l'opérateur avec la meilleure qualité du réseau en France

Orange : l'opérateur historique encore en avance

Une belle progression, mais il reste des efforts à fournir

Comme tous les ans depuis maintenant 19 ans, L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et Postales (ARCEP) vient de publier son rapport d'évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains.Au total, l'ARCEP a réalisé, dans chaque région, aussi bien à la campagne qu'en ville, dans les transports en commun, ainsi qu'en intérieur et en extérieur. Comme vous pourrez le voir dans les tableaux récapitulatifs ci-dessous, l'étude porte aussi bien sur la voix (appels vocaux) que sur les SMS, la lecture de vidéos en ligne ou la navigation web.. L'opérateur historique offre en effet la meilleure couverture à l'échelle nationale ainsi que les meilleurs débits pour Internet. Bouygues Telecom se voit attribuer la deuxième position, au grand dam de SFR qui passe avant-dernier du classement. Bouygues a notamment su profiter de la situation en obtenant les meilleurs résultats en zones rurales. Free reste bon dernier, mais cette position est en grande partie due à sa couverture 4G moins étendue que celles des concurrents.La bonne nouvelle qu'apporte cette étude est, non pas le classement pour la 8e fois consécutive d'Orange en première position, mais. Les débits moyens des opérateurs ont fait un bond de 25% cette année en atteignant 30 Mb/s sur l'ensemble des réseaux, et de 15 % en atteignant 39 Mb/s pour les réseaux 4G. Le débit moyen dans les zones rurales reste encore faible comparé aux zones urbaines, mais l'écart tend à se réduire d'année en année. Le débit moyen des zones rurales a en effet gagné 40 % avec 14 Mb/s.L'ARCEP encourage les opérateurs à continuer leurs efforts pour réduire l'écarte entre zones urbaines et rurales, notamment en continuant de déployer le réseau 4G. Les opérateurs se sont d'ailleurs engagés à améliorer la connectivité mobile via le New Deal Mobile