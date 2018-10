SFR aurait menacé des salariés ayant aidé des clients à résilier leur abonnement

ricochet64 / Shutterstock.com

Interdiction de donner les coordonnées du service client

Un profond malaise chez les vendeurs

L'information promet de faire grand bruit. Nos confères des Jours ont révélé en fin de semaine que plusieurs vendeursont ou vont être sanctionnés par leur hiérarchie pour avoir aidé des clients à résilier leur abonnement. Le terme « aider » pose déjà problème, puisqu'ils n'ont fait en réalité que renseigner les abonnés sur la démarche à suivre.Les Jours font le récit d'un événement assez surréaliste, symbole de la politique agressive d'SFR. Cet été, dans l'ouest de la France, un client se rend dans une boutique SFR avec l'objectif de résilier son contrat de téléphone. La vendeuse, pensant bien faire, lui imprime sa facture et lui montre, au dos de celle-ci, la mention légale où figure l'adresse où il doit envoyer son courrier de résiliation.Mais la semaine dernière, cette même employée a eu la désagréable surprise de recevoir une lettre d'entretien préalable au licenciement, assortie d'une mise à pied immédiate. Toujours selon le site d'informations, cette vendeuse ne serait pas la seule, et d'autres auraient reçu une lettre de convocation. Des entretiens auraient même déjà eu lieu cette semaine.Tous ont été piégés par ce que l'on appelle des clients mystères, qui sont en réalité des employés SFR ayant la « joyeuse » mission de contrôler les vendeurs. Les salariés visés par une convocation ou un avertissement ont été « pris la main dans le sac ».SFR a publié une directive interne l'an dernier destinée à ses employés, leur recommandant de ne surtout pas donner les coordonnées du service résiliation de l'opérateur aux clients, «» Le processus « anti-churn » (lutte contre la perte de clients) agressif et mis en place pour stopper à tout prix la fuite massive des abonnés subie ces dernières années, interdit même aux employés de fournir aux clients sur le départ leur code RIO, qui permet de conserver son numéro tout en changeant d'opérateur, alors que la loi les oblige à le leur communiquer.Outre le malaise que cela crée chez les vendeurs, l'intersyndicale a réclamé une réunion urgente, et s'offusque : «». Le directeur commercial de SFR Distribution a répondu en assurant que s'agissant des procédures « anti-churn », leur «».Pour les salariés, l'heure est au désarroi, et au-delà de la question éthique soulevée par le problème, des risques au niveau de leur sécurité personnelle sont pris. «», précise Claude King, secrétaire du CHSCT.