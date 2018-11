Sites 4G en France : Orange domine, Free toujours à la traîne

A lire aussi :

La France est de mieux en mieux équipée en. Le 8 novembre,, qui assure la gestion et le contrôle des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire, a dévoilé les derniers chiffres des sites 4G mis en service en France métropolitaine, très favorables à Orange, et donné les dernières informations sur la 5G également.L'AFNR a annoncé avoir autorisé, au 1novembre 2018,, dont 38 895 sont en service, tous opérateurs confondus.Dans le détail,a mis en service 489 sites 4G supplémentaires en octobre, portant son total à 17 378. L'opérateur dirigé par Stéphane Richard est celui qui a le plus progressé.(16 603 sites, +203 en octobre) puis(16 361 sites, +151 en octobre) suivent., de son côté, est le second opérateur à avoir le plus progressé, avec l'autorisation de 223 sites supplémentaires. Mais la société de Xavier Niel reste encore bien à la traîne, avec seulement 11 644 sites disséminés sur le territoire métropolitain.Un mot de lapour terminer... puisque l'ANFR a aussi annoncé avoir autorisé 6 nouvelles stations supplémentaires expérimentales pour Orange (5 dans les Bouches-du-Rhône, 1 dans les Hauts-de-Seine). Bouygues Telecom a vu son nombre de stations 5G passer de 17 à 18 le mois dernier.