CES 2019, AMD Radeon VII, Free, iPhone XI : les actus tech' de la semaine

Free : les mécontents des délais de la Freebox Delta lancent une pétition

30 ans après, un joueur a découvert la zone cachée de The Legend of Zelda

AMD annonce ses nouveaux Ryzen, Athlon, A-Series mobiles

Un sextoy d'abord primé au CES, finalement interdit, sur fond de polémique sexiste

Un premier rendu d'après des plans en fuite pour l'iPhone XI

Le premier ordinateur quantique commercial est signé IBM

AMD annonce la Radeon VII, sa nouvelle carte graphique haut de gamme

À l'affût de toutes les actualités liées aux domaines technologiques, la rédaction de Clubic s'efforce chaque jour à couvrir le moindre sujet s'inscrivant dans sa ligne éditoriale. Mais le monde d'aujourd'hui va vite, très vite, et une information vient rapidement en remplacer une autre. À tel point qu'il est parfois difficile de suivre avec assiduité les nouveautés du monde qui nous entoure.Rassurez-vous : se mettre à la page n'aura jamais été aussi simple avec notre récapitulatif hebdomadaire composé des principales actualités de la semaine. Vous êtes prêts ? C'est parti.A chaque semaine, son actualité Free ! Et cette fois-ci, l'opérateur français subit le courroux de ses abonnés historiques, mécontents du retard observé quant à l'envoi de la Freebox Delta. Pourtant promise au pied du sapin pour Noël 2018, la V7 se fait attendre. Tant et si bien qu'un client a lancé une pétition face au «» de la firme tricolore, très peu encline à communiquer auprès de sa communauté . Ou comment débuter 2019 sous la pression.Une zone cachée... tout de même découverte après six bonnes heures de travail pour briser les multiples couches du code et ainsi accéder à la partie secrète de la carte du célèbre titre « The Legend of Zelda ». La communauté du jeu vidéo peut donc applaudir le YouTubeur Skelux pour ce petit exploit, lequel a mis en ligne une vidéo dévoilant le fameux Minus World du jeu.Comme chaque année, l'incontournable salon dédié à l'électronique et aux nouvelles technologies répondant au nom de Consumer Electronics Show (CES) dévoile son lot de nouveaux produits. L'édition 2019 a été l'occasion pour le fabricant américain AMD de présenter ses derniers processeurs, que sont le Ryzen 3000, l'Athlon 300 et les A-series de 7e génération, à découvrir dans cet article dédié C'est à l'heure actuelle la principale controverse du CES 2019 : le sextoy « Osé » imaginé par la start-up Lora DiCarlo, et pourtant primé par un prix dans la catégorie « Robotique et drones », a été interdit de stand par les organisateurs de l'événement . En cause : cet objet de plaisir ferait partie des «» du show. Une décision qui soulève la problématique du sexisme sévissant dans le monde de la tech.Quoi de mieux qu'un premier rendu d'iPhone XI issu d'une fuite de plans industriels pour ravir la communauté Apple ? C'est exactement ce qu'ont vécu les fans de la marque à la pomme le lundi 7 janvier 2019. Au programme : un nouvel iPhone équipé non pas de deux, mais de trois capteurs photo arrière, histoire de rattraper son retard face à une concurrence asiatique toujours plus féroce.IBM a révélé son tout premier ordinateur quantique, répondant au nom de IBM Q System One. Conçu pour une utilisation scientifique et commerciale, ce monstre de puissance servira notamment à traiter des problèmes trop exponentiels et complexes pour nos systèmes informatiques classiques. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce projet, rendez-vous ici Après les processeurs AMD, place à ses cartes graphiques. La firme d'outre-Atlantique a profité du CES 2019 pour nous faire découvrir son dernier projet en la matière, matérialisé par la Radeon VII. La fiche technique du GPU n'a pas entièrement été communiquée, bien qu'AMD ait divulgué une poignée de caractéristiques techniques à découvrir ici-même