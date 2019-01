CES 2019 - Un sextoy d’abord primé au CES, finalement interdit, sur fond de polémique sexiste

© Lora DiCarlo

Un produit trop « osé » pour le CES

Accusations de sexisme

C'est peut-être la première controverse majeure de ce. Quelques mois avant son ouverture, la startupavait eu la joie de recevoir un message lui indiquant que son premier produit était sélectionné pour recevoir un, dans la catégorie « Robotique et drones ». Mais le plaisir fut de courte durée.« Osé », c'est le nom du premier sextoy créé par Lora DiCarlo. Il s'agit d'un, conçu pour imiter les sensations d'une bouche, d'une langue et de doigts humains, pour une expérience reproduisant le contact d'un partenaire réel.« Osé », c'est également ce qu'ont finalement semblé reprocher les organisateurs du CES 2019 au produit. Ces derniers ont en effet contacté la startup un peu plus tard, pour lui indiquer que, non seulement, mais que l'entreprise. Raison invoquée : Osé est jugé comme faisant partie des produits «» de l'événement.Au-delà de la légitime déception, cette décision a suscité l'indignation de Lora Haddock, fondatrice et CEO de Lora DiCarlo. D'après elle, le problème viendrait en réalité de la, tandis que son pendant masculin serait fièrement promu. Pour appuyer son propos, elle rappelle qu'au CES 2018, desavaient été présentées, au même titre que des casques de réalité virtuelle diffusant des vidéos pornos, prisées par un public majoritairement masculin. Selon Lora Haddock, cet incident n'est en réalité qu'une des manifestations du, de façon générale.Face à cette polémique, les organisateurs du CES 2019 ont changé leur fusil d'épaule. En fin de compte, Osé aurait été disqualifié, cardans laquelle il avait été élu. Un rétropédalage « osé », dans la mesure où les ingénieurs de Lora DiCarlo ont collaboré avec l'un des laboratoires de robotique les plus réputés des États-Unis.