30 ans après, un joueur a découvert la zone cachée de The Legend of Zelda

Six heures de travail pour briser le code

Cela fait partie de la magie du jeu vidéo. Il est bien connu des spécialistes et passionnés du secteur que certains jeux comportent ce que l'on appelle un, c'est-à-dire une zone secrète, cachée, qui correspond à une espèce de niveau -1, un monde sous le monde (hashtag).Avant que l'on découvre , plus de trois décennies après sa sortie, que, d'autres titres ont été explorés bien au-delà de leur univers connu, comme, un autre jeu de l'historique NES au sein duquel un léger défaut permet aux joueurs d'accéder à plusieurs centaines de niveaux cachés., le YouTubeur qui a exploité The Legend of Zelda au-delà de ce que nous connaissons, a réussi à franchir l'étape du code lui permettant de traverser la frontière cachée et de tomber dans ce Minus World. Il aura fallu six heures de travail au jeune homme pouret ainsi accéder à la partie secrète de la carte. Si plusieurs zones ressemblent avec ce que l'on a déjà pu voir dans le jeu depuis sa sortie en 1986, les amateurs ne seront tout de même pas déçus de s'y balader.