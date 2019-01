CES 2019 - AMD annonce ses nouveaux Ryzen, Athlon, A-Series mobiles

Les processeurs mobiles AMD Ryzen 3000 series

La septième génération de processeurs AMD A-Series

Deuxième génération pour cette gamme de processeurs, leest, selon AMD,pour les ordinateurs ultraportables ainsi que les notebook gaming. Gravé en 12 nm , AMD se targue ici de proposer un processeur plus performant que le modèle équivalent chez son concurrent Intel. Dans son communiqué de presse, le fabricant annonce en effet que son Ryzen 7 3700U[...]. Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessous, la gamme est composée de 6 processeurs équipés de 3 à 10 cœurs et des fréquences comprises entre 1200 et 1400 MHz.Les premiers produits équipés de ces processeurs seront disponibles très rapidement puisque AMD entrevoit de les lancer dès le premier trimestre de l'année sur des ordinateurs de chez « Acer, ASUS, Dell, HP, Huawei, Lenovo, et Samsung ».Pour les budgets plus limités, AMD vient également d'annoncer un nouveau processeur mobilesous architecture Zen3.Destinés à équiper les Chromebook de Google, les processeurs de la 7e générationdevraient permettre d'améliorer les machines tournant sous Chrome OS AMD s'est encore une fois laissé aller à la comparaison en assurant que le processeur AMD A6-9220C permet, entre autres,, ou encore :Toutefois, comme nous le montre le site de benchmark Notebookcheck , AMD omet de nous préciser un petit détail qui a son importance : ces processeurs ne bénéficient pas de la finesse de gravure des AMD Ryzen, on en est même loin puisqu'il s'agit ici de modèles gravés en 28 nm.