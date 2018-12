5G d'Orange, Freebox Delta, Windows 10, Dark Crystal, Ofo : les actus marquantes de la semaine !

Freebox Delta : l'UFC-Que-Choisir demande des comptes à l'opérateur

Une voiture électrique à énergie solaire bat un record en termes d'énergie dépensée

La 5G d'Orange se fera sans Huawei

Apple a-t-elle délibérément caché l'encoche des iPhone XS dans ses publicités ?

Windows 10 : les changements attendus pour la version 19H1

Premières images pour la série « Dark Crystal » de Netflix

Les vélos en libre-service Ofo ne roulent déjà plus à Paris

À l'affût de toutes les actualités liées aux domaines technologiques, la rédaction de Clubic s'efforce chaque jour à couvrir le moindre sujet s'inscrivant dans sa ligne éditoriale. Mais le monde d'aujourd'hui va vite, très vite, et une information vient rapidement en remplacer une autre. À tel point qu'il est parfois difficile de suivre avec assiduité les nouveautés du monde qui nous entoure.Rassurez-vous : se mettre à la page n'aura jamais été aussi simple avec notre récapitulatif hebdomadaire composé des principales actualités de la semaine. Vous êtes prêts ? C'est parti.La grogne monte chez UFC-Que-Choisir. L'association de défense des consommateurs pointe du doigt la trop faible transparence des nouveaux abonnements de l'entreprise française Free, et tout particulièrement celui de la Freebox Delta . En cause : le flou qui entoure les différents frais imputés aux abonnés. L'organisme laisse quinze jours à l'opérateur pour clarifier sa position. Faute de quoi la justice pourrait être saisie.Propulsée par l'énergie solaire grâce à des panneaux photovoltaïques installés à sa surface, la voiture électrique Violet a battu un record : jamais une automobile électrifiée n'avait aussi peu dépensé d'énergie sur les 4100 kilomètres parcourus entre Perth et Sydney. Pour découvrir l'ensemble des données de ce projet universitaire, rendez-vous ici Pourtant dauphin de Samsung sur le marché de la téléphonie mobile, Huawei ne convainc pas pour autant les grands opérateurs sur le plan de la 5G. C'est notamment le cas d'Orange , en France, qui semble donc emboîter le bas de ses homologues américains. La raison de tout ce rififi ? Des soupçons de liens très étroits entre l'entreprise chinoise et les services de renseignement du pays...C'est toute la question. Car les spots promotionnels de l'iPhone XS et XS Max laissent la place au doute, tant leur encoche se veut dissimulée derrière un astucieux fond d'écran capable de camoufler le tout. Une Américaine a donc déposé une plainte en ce sens , non sans critiquer le nombre de pixels annoncés sur la fiche technique des iPhone, biaisé, selon elle, par les coins arrondis du téléphone.Le milieu de l'année 2019 devrait être marqué par le déploiement d'une nouvelle mise à jour de Windows 10, baptisée 19H1. D'une évolution du centre de notifications à un nouveau thème clair en passant par la prise de notes simplifiée à l'aide du stylet, découvrez en détail l'ensemble des nouvelles fonctionnalités dans notre article dédié Netflix a levé le voile sur les premières images de la série « Dark Crystal » , en référence au film du même nom sorti en 1982. Ici, il ne sera aucunement question d'un reboot, mais bien d'un prequel dans lequel un casting cinq étoiles a été finement constitué par les instigateurs du projet.Alerte disparition : le service de vélos en libre-service Ofo a été volontairement mis en pause par l'entreprise chinoise . Une flotte de 2500 bicyclettes demeure donc orpheline de tout utilisateur, la faute à des retombées économiques insuffisantes. Dix mois après son déploiement à Paris, le groupe se targuait pourtant d'avoir atteint le million de trajets. Des chiffres visiblement trop faibles.