Apple a-t-elle délibérément caché l’encoche des iPhone XS dans ses publicités ?

Une affaire dite de « pixels manquants »



Extrait de la plainte. © Business Insider



En cherchant 30 secondes sur le site d'Apple... © Apple

Mic mac sur les pixels

Les encoches, on aime ou on n'aime pas. Mais quand les marques manquent de clarté en la matière, cela ne peut que leur retomber sur le râble. Une attitude à laquelle semble s'être pliéequi, dans les images promotionnelles de l'et XS Max, se ferait volontairement floue sur la présence ou non d'un notch. Selon Business Insider , qui rapporte l'information, la plaignante n'aurait pas eu conscience qu'elle achetait un téléphone pourvu d'une encoche. Et pour cause : toutfourni par Apple joue sur la présence d'un fond d'écran se fondant parfaitement dans les coins de l'appareil.Il est vrai qu'à y regarder de plus près, il est strictement impossible de distinguer la présence d'un notch sur les écrans des iPhone XS et XS Max. Néanmoins, une simple visite sur la page officielle de l'appareil nous montre clairement la présence de l'encoche de la discorde.N'est-on donc finalement pas là en présence d'un cas d'achat impulsif de la part de la plaignante, qui n'a même pas daignéde l'iPhone XS avant de l'acquérir ? C'est en tout cas ce sur ce quoi la justice américaine devra trancher dans les prochaines années.Là n'est pas le seul point d'achoppement entre la plaignante et Apple. La cliente reproche également à Apple de mal s'y prendre en termes deaffichés sur l'écran des plus récents iPhone.Selon elle, «», explique Business Insider.Une bouteille à la mer, que la plaignante espère bien transformer en recours collectif pour avoir gain de cause face au constructeur américain.