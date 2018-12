Windows 10 : les changements attendus pour la version 19H1

De nouvelles fonctionnalités

Cortana et la recherche scindés dans la prochaine mise à jour ?

Cetteest actuellement en version bêta et amène déjà quelques nouvelles fonctionnalités, notamment pour Windows Sets, arrivé dans la mise à jour d'octobre 2018 . La fonction permet, via un système d'onglets, d'ouvrir plusieurs applications, documents ou pages web au sein d'une même fenêtre Windows.Parmi les autres améliorations attendues, on attend, ce qui devrait plaire aux possesseurs de Surface, mais également une évolution du centre de notifications permettant de personnaliser davantage les notifications.Un nouveau thème clair ou encore de nouveaux emojis et fonds d'écran sont, de même, à attendre.Alors que Cortana est arrivée sur les ordinateurs Windows depuis maintenant trois ans, Microsoft s'apprête peut-être à bouleverser quelque peu la recherche dans la prochaine mise à jour de son OS. En effet, des membres du programme Windows Insider ont signalédans la barre des tâches Windows, lors de l'arrivée de la dernière version preview. Un article de Windows Blog Italia précise d'ailleurs que «».Le développement ne fait que commencer, nous nous attendons à plus d'ajouts au cours des prochains mois.Lancé en juillet 2015, Windows 10 a franchi le seuil des 700 millions d'appareils actifs. Des informations fournies par Microsoft fin 2017, dont on attend la mise à jour pour cette année, et qui prennent en compte tous les appareils tournant sous Windows 10 : ordinateurs, tablettes, mais aussi les différents modèles de Xbox One.