Windows 10 enregistre vos activités dans le Cloud... même si vous n’y consentez pas !

Comment stopper cette collecte de données ?

Vous êtes connecté surgrâce à votre compte Microsoft ? Alors, il se pourrait bien que certaines de, cela même si vous avez désactivé les deux options d'enregistrement et d'envoi de l'historique d'activités accessibles dans Paramètres > Confidentialité > Historique des activités.Preuve en est en cliquant un peu plus bas sur cette même page sur « Tableau de bord de confidentialité ». Votre navigateur Internet s'ouvre alors pour rejoindre le site account.microsoft.com. En cliquant sur « Historiques des activités », vous pourrez constater que les données sontalors qu'elles ne devraient pas apparaître si les deux options dont nous parlions ci-dessus sont décochées sous Windows 10.Il semblerait également quvia le tableau de bord de confidentialité de votre compte Microsoft, selon plusieurs utilisateurs qui ont exprimé leur mécontentement sur Reddit.Nos confrères de HowToGeek expliquent qu'il existedans Windows 10 qui pourrait être la cause de cette collecte inopinée et ils nous donnent la marche à suivre.Si vous souhaitezet l'envoi de données vers les serveurs de Microsoft, rendez-vous sur la page Paramètres des « Diagnostics et commentaires », toujours dans l'onglet « Confidentialité ». Le paramétrage sélectionné correspondant à l'envoi de données de diagnostic est « complet », par défaut. Choisissez le mode « de base » pour ne plus envoyer « des informations sur les sites web que vous recherchez et comment les applications et fonctionnalités sont utilisées ».Encore une histoire qui prouve queest loin d'avoir résolu la problématique concernant ses méthodes de télémétrie et s'écarte encore un peu des attentes de ses utilisateurs.