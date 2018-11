Intel déploie ses Modern Drivers sous Windows 10

Les pilotes graphiques d'Intel passent à l'universel !

Passé presque inaperçu, certainement en raison des multiples problèmes liés à l' October Update impose désormais l'utilisation desdepuis sa mise à jour vers la version 1809. Cette nouvelle initiative initiée par Microsoft est censée permettre aux fournisseurs de composant informatique de produire un seul package de pilote pour plusieurs types de périphériques en s'appuyant sur la plateforme Universal Windows Platform (UWP), le tout accessible directement via Windows Update.Intel est le premier fabricant à montrer sa volonté de se conformer à l'initiative UWD de Microsoft. Ainsi, tous les futurs pilotes publiés par Intel suivront désormais ce modèle universel. Un premier pilote graphique UWD dénomméa d'ailleurs déjà été publié le 26 novembre, il concerne les processeurs et les contrôleurs graphiques des gammes Skylake, Coffee Lake, Kaby Lake, Gemini Lake et Apollo Lake. Ce pilote UWD apporte en outre le support de 12 nouveaux jeux qui pourront par ailleurs être optimisés grâce à la fonctionvia le panneau de configuration graphique Intel sans que cela ne nécessite un redémarrage du système.Pour les utilisateurs qui ne sont pas certains de vouloir installer ce nouveau pilote - ce qui peut se comprendre si l'on prend en compte que la mise à jour vers la version 1809 de Windows est toujours suspendue sur les systèmes exécutant encore les versions 24.20.100.6344 et 24.20.100.6345 des pilotes graphiques d'Intel - Intel fait savoir qu'il sera toujours possible de revenir aux pilotes hérités, mais qu'il faudra toutefois être prudent, car " le retour en arrière n'est pas recommandé, car il implique un processus complexe pouvant entraîner une instabilité du système ".À l'heure actuelle, cette version 25.20.100.6444 est uniquement disponible pour Windows 10 64 Bits. Pour plus d'informations, rendez-vous directement sur la page de téléchargement des Windows Modern Drivers