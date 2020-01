Vous pouvez voter pour le nom du rover Mars 2020 de la NASA

© NASA

Endurance

Tenacity

Promise

Perseverance

Vision

Clarity

Ingenuity

Fortitude

Courage

Comme à son habitude, la NASA a fait appel à de jeunes élèves afin de trouver le nom de son nouveau rover d'exploration martienne. Après Sojourner, Spirit, Opportunity et Curiosity, nous sommes sur le point de découvrir le nom du robot qui effectuera la mission Mars 2020.Voici les neuf finalistes sélectionnés par la NASA :Ce sera l'Agence spatiale qui aura le dernier mot pour nommer le rover, mais votre avis compte également : il est possible de voter pour votre favori , et ce vote sera pris en compte pour désigner le gagnant au mois de mars.De leur côté, les élèves qui ont suggéré ces appellations devront les défendre face à l'astronaute Jessica Watkins, la Présidente de la division de science planétaire de la NASA Lori Glaze, Nick Wiltsie du Jet Propulsion Laboratory et Clara Ma, qui avait nommé le rover Curiosity en 2009.Le rover Mars 2020 a réussi ses premiers essais sur route en novembre dernier. Il devrait atterrir sur Mars, et plus précisément dans le cratère de Jezero , le 18 février 2021. En plus de chercher des fossiles microscopiques , il sera également chargé de récolter des échantillons pour les ramener sur Terre, mais aussi de préparer le terrain pour l'exploration humaine, précise la NASA