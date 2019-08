La NASA invite les enfants à donner un nom à son prochain rover à destination de Mars

La NASA veut un nom pour son Mars Rover 2020

Le gagnant assistera au lancement à Cap Canaveral

Source : Neowin

Le concours de l'Institut Carnegie pour nommer cinq « nouvelles » lunes de Jupiter, via Twitter, a été un grand succès. Peut-être que la, qui s'adresse aux enfants dans sa campagne, connaîtra le même engouement.Le développement duarrive à son terme, alors que son départ pour la planète rouge est prévu pour l'été prochain. Selon George Tahu, responsable du programme Mars 2020, l'explorateur a désormais besoin d'un nom.».La NASA a donc eu l'idée, réservé aux enfants des États-Unis. Jusqu'au 1er novembre 2019, ils peuvent soumettre leur idée de nom sur le site de la Mission Mars 2020 , accompagnée d'un court texte - de 150 mots maximum - pour expliquer la raison pour laquelle ils ont choisi celui-ci.Les propositions seront évaluées sur leur pertinence, leur originalité, la présentation de la candidature et la signification du nom proposé. Après ces premières éliminations, la NASA conservera 52 propositions... mais seulementEn effet, en janvier 2020,, laissant au public la tâche de départager les neuf propositions retenues. Enfin, l'agence annoncera le nom choisi pour le véhicule le 18 février 2020, soit un an avant l'atterrissage du rover sur la planète rouge.Enfin, le prix pour l'enfant qui remportera le concours ferait rêver n'importe queldepuis la base aérienne de Cap Canaveral en Floride, en juillet 2020.