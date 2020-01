Le télescope Spitzer va être arrêté le 30 janvier

Le pro de l'infrarouge

Source : Space

Son service est cependant sur le point de s'achever. Ses dernières observations auront lieu mercredi 29 janvier et son arrêt le 30.Spitzer a été lancé en août 2003. Il fait partie du programme des Grands Observatoires de la NASA, qui a également compté le télescope optique Hubble et le télescope à rayons-X Chandra. Spitzer, pour sa part, était spécialisé dans l'étude de la lumière infrarouge, régulièrement associée à la chaleur. L'intérêt de Spitzer était de permettre une perception à travers la poussière présente dans l'espace, qui gêne de nombreux autres instruments.Initialement, Spitzer a été conçu pour rester en service pendant deux ans et demi, mais après plus de cinq ans, son système de refroidissement fonctionnait toujours. Il a fonctionné pendant 10 années et demi supplémentaires, avec un nombre réduit d'instruments.La NASA tiendra une conférence de presse résumant l'héritage de Spitzer le 22 janvier à 18 heures (heure GMT). L'événement pourra être suivi en direct sur la page YouTube de la NASA