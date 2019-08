Nos théories sur l'évolution de l'Univers remises en question par 39 galaxies "noires"

Les galaxies noires comme chaînon manquant

Hubble n'aura pas suffi

Magazine Nature

Source : CEA

Cette trouvaille aura également montré le besoin d'avoir recours à des télescopes toujours plus performants, l'équipe internationale à l'origine de la découverte ayant eu recours à l', le plus puissant au monde.Si l'on en croit, astronome au laboratoire AIM, les «» (soit la période entre quelques centaines de millions d'années et deux milliards d'années après le Big Bang). Mais cessont: elles seraient en effet dix fois plus nombreuses que les galaxies observables par le télescope Hubble. En outre, elles donnent à leur tour naissance àque les galaxies visibles.C'est ici que cette découverte surprend les experts : en moins d'un milliard d'années, l'Univers serait parvenu à, et en grand nombre. Jusqu'à récemment, l'existence desrelevait davantage de l'hypothèse. Désormais, elles pourraient constituer un élément central dans la compréhension de. Cela dit, les modèles actuels ne permettent pas d'expliquer une formation aussi rapide, et dans une telle quantité, de galaxies massives.Au-delà de la découverte des galaxies en elles-mêmes, cette étude aura montré les. Ci-dessous, l'image présente cinq exemples parmi lesdécouvertes. La première ligne montre l'observation réalisée avec Hubble : les galaxies y sont invisibles, puisque le satellite se cantonne au champ du visible. C'est un autre satellite, appelé, qui a mis en évidence des points lumineux (deuxième ligne). Et surtout, c'est le, le plus puissant au monde, qui aura finalement confirmé la découverte de ces galaxies (troisième ligne).Hubble, qui soufflera ses 30 bougies en 2020, a déjà beaucoup aidé à la compréhension de l'Univers. Mais l'observation des galaxies noires aura nécessité le recours à l'ALMA et à l', une technique utilisant plusieurs télescopes pour gagner en précision. Elle aura souligné le besoin pour les scientifiques de ne plus seulement s'intéresser aux domaines du visible et du proche infrarouge. Pour aller plus loin dans la compréhension de l'univers,