BMW aurait une moto sportive électrique dans les cartons

Plusieurs dessins suspects

À fond sur l'électrique

Via : Electrek

Ce ne sont encore que des spéculations, mais tout porte à croire que le constructeur allemand BMW préparerait actuellement une moto sportive électrique. Voir la firme à l'hélice se positionner sur ce créneau n'a presque rien d'étonnant : en juin 2019, un concept de moto zéro émission quelque peu futuriste, répondant au nom de Vision DC Roadster , avait déjà fait l'objet d'une présentation dans le cadre de son événement maison #NEXTGen.Voilà maintenant qu'un brevet repéré par Benetts et relayé par le site spécialisénous remettrait sur la piste d'un tel projet. Ce dernier ne se résume pour l'instant qu'à une série de dessins, sur lesquels apparaît ce qui pourrait être le détail des composants spécialement adaptés à une motorisation électrique. Le modèle pourrait même s'aligner sur le design de la sportive BMW F800.Toujours est-il qu'un brevet ne correspond pas forcément à un futur produit commercialisé. Force est de constater, néanmoins, que l'entreprise d'outre-Rhin s'intéresse de près au sujet. En cas de moto catapultée sur le marché, BMW se retrouverait en concurrence directe avec la SR/F signée Zero Motorcycles, et, dans un avenir plus lointain, à une potentielle Kawasaki électrique, à en croire les récents brevets déposés par l'entreprise La stratégie d'électrification du groupe prend une place importante au cœur de ses projets actuels : la Mini Cooper SE a d'ores et déjà vu le jour, alors que la berline BMW i4 a récemment bénéficié d'une mise en lumière par le biais d'un communiqué de presse.Et d'ici l'année 2025, douze modèles électriques devraient rejoindre le catalogue du fabricant automobile. Des motos pourraient très bien accompagner ce futur lot de voitures.