e-Scooter et e-Kickscooter : Seat fait un nouveau pas vers la mobilité de demain

2

Une (lourde) batterie extractible qui fournit 115 km d'autonomie

Des améliorations notables

Prix et disponibilité du Seat e-Scooter

e-KickScooter : une trottinette conçue pour le libre-service

C'est au salon Smart City que le constructeur Seat a décidé de présenter ces deux futurs engins électriques, à savoir son scooter électrique et la nouvelle version de la trottinette électrique, appelés respectivement le Concept e-Scooter et e-Kickscooter.Pour Luca De Meo, PDG de Seat, «».Une nouvelle fois, nous assistons à un événement qui atteste de la métamorphose du marché et de l'industrie automobile qui doit désormais répondre à la nécessité d'abaisser nos émissions de CO(et les leurs, sous peine de s'exposer à de très lourdes amendes), mais aussi de désengorger les villes. Chez Seat, le projet va plus loin puisque la marque a même créé une entité spécifique, composée pour l'instant de 20 personnes, chargée de développer ces nouvelles solutions de mobilité pour tout le groupe Volkswagen.Si vous vous posez la question, sachez que Seat n'a absolument pas développé ce scooter électrique. De la même manière que sa trottinette électrique XS est conçue en partenariat avec Segway, le scooter est lui créé sur une base du scooter électrique Silence S01.On retrouve donc quelques similitudes qui font d'ailleurs les forces et les faiblesses de ce scooter, à commencer par sa batterie amovible. Une conception que le constructeur Silence n'est pas le seul à proposer, mais qui a néanmoins séduit Seat et qui l'a donc motivé à travailler avec Silence. Ça, mais aussi, et surtout le fait que Silence est un constructeur barcelonais et que cela facilite tous les échanges et les développements.Un point positif donc que cette batterie amovible, d'autant qu'elle extrait très facilement du scooter grâce à un ingénieux système de roulettes qui basculent et se déploient automatiquement lorsqu'on extrait la batterie de son compartiment situé sur la gauche du scooter. Les photos ci-dessous ont été réalisées sur le modèle de Silence (installé juste en face de Seat sur ce Smart City expo) car le scooter de Seat n'étant encore qu'à l'état de concept, le constructeur ne pouvait pas opérer la manipulation aussi facilement. Quoi qu'il en soit, pour éviter de se faire voler la batterie, il faut commencer par la déverrouiller grâce à une « tirette » située sous la selle. C'est là aussi qu'on trouve la prise de charge directe pour la batterie, lorsqu'il est possible de relier directement le scooter à l'électricité. Dans le cas inverse, la batterie amovible joue son rôle, non sans quelques contraintes.Le pack de batteries est composé de cellules Lithium-ion d'origine Samsung dont la capacité annoncée est de 5.5 kWh. Une fois ôté du scooter, le tout se transporte alors à la manière d'un trolley. Sur le stand de Silence, ce sont de menues hôtesses qui opèrent la manœuvre pour nous montrer à quel point c'est simple. Mais ne vous y trompez pas : ce gros bloc conçu par ailleurs avec une structure en aluminium pour dissiper la chaleur pèse 35 kg - ce qui porte le poids total du e-Scooter à environ 135 kg.C'est très lourd ! Gravir même quelques marches pour accéder à son appartement paraît inimaginable à moins de hisser sauvagement à chaque marche... ce qui n'est évidemment pas recommandé.En contrepartie, cette grosse batterie permet au scooter de prétendre à une autonomie de 115 km dans son mode le plus économe et donc le moins performant. Comme toujours il faudra faire une concession entre la puissance max du moteur 7 000 W (11 000 W en crête) et l'endurance de cet équivalent 125 cm. La vitesse maximale est annoncée à 115 km/h en mode 3, soit le plus rapide. Le couple annoncé est de 240 Nm et le 0 à 50 km/h serait effectué en 3,8 secondes.Selon les équipes de Silence, il faut un peu moins de 6h pour refaire totalement le plein de la batterie. Il nous tarde de vérifier la consommation de ce deux roues pour en calculer le coût au 100 km qui devrait être assez ridicule - Seat l'estime à 70 centimes.Enfin, le grand cercle blanc sur le côté de la batterie est équipé de LEDs qui s'illuminent pour indiquer le niveau de charge.Une donnée qu'on retrouve évidemment sur le compteur entièrement numérique du scooter.Sorti de cette base technique commune, on remarque bien les améliorations portées sur le modèle Seat par rapport au S01 de Silence. D'ailleurs pour Luca De Meo, «».Et il vrai que même s'il ne s'agit que d'un concept, le e-Scooter propose de meilleures finitions, notamment au niveau de la poignée de la batterie.Ci-dessous, la batterie en place sur le scooter Silence S01Ici, la batterie installée dans le scooter Seat. Les finitions sont meilleures, notamment du côté de la poignée.La roue arrière qui renferme le moteur électrique est également habillée d'un cache sur le modèle Seat, pas sur le Silence. Il n'est pas dit que celui-ci soit toujours présent sur la version finale, en tout cas sans doute pas dans le même matériau que le concept exposé devant nous. Il nous est interdit de le toucher, mais le carénage semble être dans un plastique qui ne fera pas long feu face aux différentes projections (de cailloux par exemple) sur la route.La tête de fourche revêt aussi un saute-vent au design... original (on n'est pas fan) qui en l'état ne devrait pas offrir une grande protection au vent. En revanche l'originalité lui va bien mieux du côté des optiques. Passons sur le petit bloc LEDs qui devrait être agrandit pour répondre aux normes d'éclairage, pour nous attarder sur les clignotants très fins et à défilement comme on les trouve dans le monde de l'automobile. Pas mal !A l'arrière l'éclairage est lui aussi assez sympa en l'état mais il devrait s'agrandir sur la version finale.A noter enfin que l'engin dispose d'un coffre pouvant accueillir deux casques... façon jet. Selon nous un casque intégral et un semi devrait passer.Enfin, Silence intègre deux ports USB à son modèle, Seat les conserve, ce qui est évidemment une très bonne chose.Aucune date de disponibilité et aucun prix précis ne sont communiqués pour ce e-Scooter. Il faut alors croiser les infos entre ce qui se passe sur le stand de Silence et ce que le PDG de Seat partage avec nous lors de notre interview. En l'occurrence, Silence vend d'ores et déjà son S01 à 6 600 euros en Espagne. Une coquette somme même s'il s'agit d'un équivalent 125 cm qui devrait permettre de faire des économies de carburant et d'entretien significatives - un contrôle tous les 5 000 km est recommandé par le constructeur.Du côté de chez Seat, Luca De Meo évoque lui aussi ce tarif de 6 000 euros, en ajoutant que les scooters thermiques qui se vendent très bien sont aux alentours des 4 000 euros. Et au PDG d'ajouter que «» et ainsi profiter de tout l'avantage de la batterie interchangeable.Faut-il lire entre les lignes et comprendre que le Seat e-Scooter sera vendu aux alentours des 4 000 euros avec une batterie en location ? Nous n'aurons pas le temps de nous faire préciser la chose, l'entretien se termine. Une chose est sûre, si Seat veut avoir sa carte à jouer, mieux vaut pour lui qu'il ne tarde pas trop à concrétiser son produit, car la concurrence (notamment chinoise) débarque massivement... et elle se veut très agressive.Nous ne nous attarderons pas trop sur la trottinette électrique, car ce second modèle n'adressera visiblement pas les mêmes utilisateurs que le modèle actuellement commercialisé, le eXS KickScooter. Cette trottinette, vendue notamment en concession Seat est conçue sur la base d'un produit Segway, rebadgé pour Seat.Il en va de même pour ce nouveau modèle appelé e-KickScooter que le constructeur de Martorell le destine plutôt à la location. C'est pourquoi cette nouvelle version est plus lourde (19 kg) ce qui devrait en dissuader plus d'un de les soulever pour les jeter dans un canal par exemple.Mais ce surpoids s'explique aussi par la présence d'une grosse batterie (capacité non communiquée) dont l'autonomie pourrait atteindre les 65 km dans le mode le plus lent - la vitesse max est bridée à 20 km/h. De quoi réduire le nombre de recharges pour les opérateurs de service de location. Enfin, le moteur de 350 watts désormais situé dans la roue arrière offrirait une puissance suffisante pour gravir plus facilement (ou en tout cas moins péniblement) les côtes importantes.La e-KickScooter arrivera l'année prochaine et Seat considère évidemment le territoire français comme «» pour déployer sa solution.