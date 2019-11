Xiaomi dévoile un scooter électrique minuscule et pliable pour moins de 400 €

© Xiaomi

Un scooter à la Transformers

Prix bas sur l'électrique

Déjà disponible en Chine, il peut également être trouvé sur des sites de vente tiers, mais à des prix bien supérieurs aux 2 999 yuans (environ 390 euros) demandés par le constructeur dans son pays.Ces sites précisent bien le principal argument de vente du HIMO H1 : ses dimensions réduites et son caractère pliable. Son poids de 13 kilos doit permettre de le transporter d'une seule main. Son design est à mi-chemin entre le scooter et la trottinette, et Xiaomi joue sur ce caractère facilement transformable : certains modèles comprennent des logos et des noms directement issus de l'univers, comme on peut le voir sur la vidéo du constructeur . Le modèle jaune porte le nom de Bumblebee, le modèle bleu celui d'Optimus Prime, etc.Une fois déplié, le scooter a une hauteur maximale de 95,5 cm au guidon et une longueur de 84 cm aux roues. Il s'agit bien d'un scooter : il ne dispose d'aucune pédale, mais d'une place assise : sa hauteur et celle du guidon sont a priori réglables. Sur la route, le HIMO H1 est propulsé par un moteur électrique de 180 W, lui permettant d'atteindre les 18 km/h. Si l'on en croit les divers sites de vente, l'autonomie de l'appareil serait d'environ 20 kilomètres.Plus connue jusque-là pour ses smartphones, la marque Xiaomi étoffe de plus en plus son offre dans le secteur de la mobilité urbaine électrique. En avril dernier, la société a dévoilé un vélo électrique affichant une autonomie de 80 kilomètres . Deux semaines après, elle a présenté le HIMO T1 , un cyclomoteur électrique. Il a été suivi quelques mois plus tard par le HIMO C16 , un autre cyclomoteur.La marque propose des prix bas pour séduire. Tous les modèles cités jusqu'ici, y compris le HIMO T1, sont affichés à moins de 450 euros. La société part ainsi à la conquête des marchés européens. Concernant la France, un accord conclu avec Fnac Darty en avril dernier doit déjà aboutir à la commercialisation de l'une de ses trottinettes électriques.