NIU : la marque prépare de nouveaux scooters électriques Gova à moins de 400 euros

Le profil desn'est pas encore connu. Mais les véhicules déjà proposés par, dont il y a un exemple en tête de l'article, donnent des indices.NIU continue son ascension. L'enseigne est entrée au NASDAQ en 2018, signalant d'importants bénéfices : leur rapport financier précédent, publié en avril, a rapporté. Depuis, la marque a vendu 100 000 de ses scooters électriques à travers le monde.C'est à l'occasion de ce nouveau bilan financier, également très positif, que NIU a annoncé. Le PDG de la marque, Yan Li, s'est exprimé : «».Lesdevraient se décliner en trois modèles : le G1, le G3 et le G5. Leur tarif sera compris. Pour parvenir à ces ordres de prix, la marque explique avoir dû renoncer à certains aspects jusque-là habituels sur ses scooters électriques. La connectivité en fait partie : les Gova n'en disposeront qu'à travers une option (baptisée Sky Eye), alors que la plupart des scooters de NIU en disposent de série.Peu d'informations en ce qui concerne la puissance de la gamme. Jusque-là, les modèles NIU ont utilisé des moteurs Bosch, le M+ affichant une vitesse maximale de 45 km/h et une autonomie de plus de 100 kilomètres. On peut s'attendre àpour les Gova.Ainsi équipée, NIU compte se lancer à l'assaut. À l'échelle du pays, d'abord, l'objectif est de contrer Xiaomi, qui a annoncé un scooter électrique pour septembre . Lui-même vise l'international, avec un prix affiché autour de 450 dollars et une autonomie de 120 kilomètres, mais dans un design différent.En Europe, les véhicules sont déjà pensés pour répondre aux normes en vigueur. L'obstacle sur la route de ces scooters à l'internationale se trouve plutôt aux États-Unis. L'administration du président Donald Trump impose aujourd'hui des tarifs d'importation plus élevés , qui se répercuteront sur les prix (rappelons que ceux cités plus hauts sont hors taxes). À l'heure où NIU s'apprête à investir le marché américain, c'est un problème pour ces modèles qui se veulent low-cost.