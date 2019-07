Curtis Motorcycles dévoile Hades, une puissante moto électrique au design hors norme

Plus puissante que la Harley-Davidson

n'en est pas à son premier coup d'essai. Plus tôt cette année, la firme d'outre-Atlantique s'illustrait au travers de la Curtiss Zeus , moto électrique rétro-futuriste à 60 000 dollars. Quelques mois plus tard, la compagnie se faisait de nouveau remarquer après avoir révélé une batterie aux allures de V8 , réservée au modèle susmentionné. Cette fois-ci, Curtis refait parler d'elle avec un nouveau produit au style très décalé.Présentée dans un communiqué de presse officiel,arbore un design pour le moins minimaliste, qui détonne des autres looks plus traditionnels du secteur. Le deux-roues se distingue avant tout par sa structure cylindrique placée en son centre de manière horizontale, et dans laquelle vient se nicher une batterie de 16,8 kWh. Son moteur atteint quant à lui les 162 kW (217 chevaux), pour un couple de 200 Nm.À titre de comparaison, la LiveWire de Harley-Davidson s'équipe d'un moteur de 78 kW (106 chevaux), quand celui de la Zero SR/F délivre une puissance de 100 chevaux pour 190 Nm de couple grâce à son moteur ZF75-10. Sur le papier, le produit de Curtis se veut doncque ses futures concurrentes. En revanche, aucune information à propos de son accélération et de sa vitesse de pointe n'a été communiquée.Imaginée par le designer JT Nesbit, Hades possède un look qui lui est propre. Et se différencie notamment par sa suspension arrière horizontale, lui donnant un aspect très allongé. Sans oublier ses deux feux arrière venant se fixer juste sous la selle. Mais un produit aussi atypique coûte forcément cher : comptez. La production débutera en 2020.