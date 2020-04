Mercedes : la berline EQS aurait le droit à une puissante version AMG de 600 ch

Mot d'ordre : vélocité

Rendez-vous en 2022

Si, à en croire les bruits de couloirs, le SUV électrique EQC ne rencontrait pas le succès escompté , la future berline zéro émission EQS pourrait elle redonner quelques espoirs à la firme à l'étoile sur le créneau de l'électrique. L'alternative « verte » de la Classe S va en effet bénéficier d'une déclinaison non thermique attendue pour le cru 2021, alors que des photos volées du véhicule en question avaient été publiées en décembre 2019 Mais les amateurs de vitesse et de sensations fortes pourraient vraisemblablement compter sur une version plus puissante, puisque Mercedes aurait fait appel à sa division sportive AMG pour développer une déclinaison plus véloce de son EQS. Publiée par le média britannique Autocar, cette information viendrait tout droit d'un ingénieur haut placé de la firme d'outre-Rhin.Alors que le modèle classique se doterait d'une puissance de 450 chevaux, l'itération signée AMG s'équiperait quant à elle de deux moteurs développant pas moins de 600 chevaux, pour un couple de 900 Nm. De quoi placer l'automobile comme une concurrente directe des Tesla Model S Porsche Taycan Turbo S et Jaguar XJ . Son accélération serait par ailleurs plus musclée que celle de l'EQC, qui abat le 0 à 100 km/h en 4,2 secondes.L'EQS devrait être commercialisée aux côtés de la Classe S de septième génération, laquelle sera révélée d'ici la fin de l'année 2021. Pour mieux accueillir la variante sportive dans le courant du cru 2022, de sorte à donner un nouveau coup de boost électrique au constructeur allemand.