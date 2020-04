VW, Mercedes, Audi : des nouveaux logos qui prônent la distanciation sociale

Étoile naine

Quand les fleurons automobiles d'outre-Rhin jouent la carte de la sensibilisation. Également touchée par la pandémie de coronavirus (Covid-19), l'Allemagne continue de se battre contre cette crise sanitaire mondiale. Pour ce faire, les marques Volkswagen Mercedes et Audi ont légèrement fait évoluer leur logo respectif, lesquels mettent désormais en exergue la distanciation sociale à respecter durant le confinement.La première nommée a ainsi écarté ses emblématiques lettres « v » et « w », désormais séparées d'un large espace, lorsque la seconde a tout bonnement réduit la taille de son étoile dont les pointes ne touchent plus l'arceau circulaire. Celui d'Audi a quant à lui subi la plus profonde transformation : les anneaux de la firme, qui représentent l'union des sociétés Audi, DKW, Wanderer et Horch, ont tous été séparés et placés indépendamment.