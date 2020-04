Audi : pas de version 100 % électrique pour la berline premium A8

47 km d'autonomie pour l'hybride rechargeable

Des investissements colossaux

Source : Electrek

Que le constructeur Audi souhaite multiplier les modèles hybrides au sein de sa gamme, ce n'est plus un secret. Il y a un poil plus d'un an, la filiale de Volkswagen présentait déjà ses ambitions en la matière en confirmant l'hybridation de ses modèles Q5, A6, A7 et A8, le modèle dernièrement nommé faisant partie de la crème de la crème. Quelques mois plus tard , l'ancien PDG intérimaire du groupe, en la personne de Bram Schot, évoquait l'idée selon laquelle la berline premium A8 pourrait épouser une motorisation 100 % électrique. Mais ce projet au départ sérieux a finalement été mis de côté par les équipes actuelles, comme nous l'apprend Automotive News Hans-Joachim Rothenpieler, en charge du développement, a en effet réfuté cette hypothèse jusque-là plausible, tout en indiquant vouloir se concentrer davantage sur une déclinaison hybride rechargeable dotée d'une autonomie de 47 kilomètres. Audi préfère en fait se focaliser sur le segment des SUV électriques, jugé plus porteur que celui des berlines au regard des chiffres de vente du moment.La prochaine génération d'A8 n'est en tout cas pas attendue avant plusieurs années. Le fait est que l'on aurait pu s'attendre à une itération totalement électrifiée après le mastodonte investissement effectué dans ce secteur d'avenir : 12 milliards d'euros , qui permettront de développer jusqu'à trente nouveaux véhicules d'ici 2025.