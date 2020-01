Audi : la production de l'e-tron au ralenti, l'approvisionnement de batteries en cause

145 emplois intérimaires gelés

Un trop grand nombre de fournisseurs ?

Source : Écho

Bis repetita. Le constructeur allemand Audi fait de nouveau face à des problèmes de production de son SUV électrique e-tron , après avoir été contraint de baisser ses objectifs - de 60 000 à 45 000 unités assemblées - en avril 2019 . À l'époque, le fournisseur coréen LG Chem demeurait la cause principale des soucis d'approvisionnement en batteries.En cette nouvelle année 2020, la situation ne semble pas avoir beaucoup changé du côté de l'usine de Forest, en Belgique. Là encore, LG tarde à fournir toutes les pièces nécessaires pour le bon déroulé du cahier des charges. Résultats des courses : entre 4 100 et 5 700 e-tron ne sortiront probablement pas de l'usine au cours de ce premier trimestre, lit-on dans le média belge l'Écho.Pis : «», écrit le journal. Chaque équipe est ainsi frappée par seize jours de chômage économique, lorsque 145 emplois intérimaires ont été gelés. La production de nuit est quant à elle tout bonnement stoppée. La cadence de production, de son côté, stagne à 20 véhicules par heure au lieu de 24, comme l'avaient prévu les dirigeants.», a déclaré le porte-parole du site industriel, Peter D'hoore. C'est d'ailleurs là le problème : la kyrielle de fournisseurs extérieurs dont dépendent les grands constructeurs du secteur. Au moindre pépin, la production demeure fortement impactée.Le fonctionnement de Tesla se situe d'ailleurs aux antipodes des traditionnels fabricants, puisque la firme d'Elon Musk fait tout son possible pour construire la moindre pièce en interne à des coûts réduits, de manière à rester le plus indépendant possible.