Audi investit 12 milliards dans l'électrique et promet 30 nouveaux véhicules d'ici 2025

30 nouveaux modèles

Optimiser les synergies du groupe

Source : Audi

Rappelez-vous : en mars dernier , la marque aux anneaux faisait sensation à la 89e édition du salon automobile de Genève au travers d'un stand 100 % électrique, uniquement composé de modèles à zéro émission et hybrides. Depuis, la firme d'outre-Rhin a poursuivi son petit bonhomme de chemin en commercialisant son SUV e-tron , qui a d'ailleurs bénéficié d' une mise à jour toujours bienvenue en cette fin de cru 2019.La filiale de Volkswagen ne se retrouve pas sous le feu des projecteurs médiatiques en raison d'une nouvelle voiture présentée, mais bien pour son plan d'investissement de 37 milliards d'euros dédié à la période 2020 - 2024, dont 12 milliards spécifiquement réservés au domaine de la mobilité électrique, apprend-on dans un communiqué de presse . C'est dire ses ambitions dans le secteur.Au total, 30 véhicules électrifiés, parmi lesquels 20 produits exclusivement électriques et dix autres hybrides, verront le jour entre aujourd'hui et 2025. Dans une volonté certaine de se désolidariser du thermique, la marque compte accroître de manière considérable ses ventes électriques, qui, selon elle, atteindront les 40 % d'ici l'échéance susmentionnée, soit près d'un véhicule sur deux écoulé.Audi profitera de cet investissement pour terminer la conception d'une nouvelle plateforme modulaire premium (PPE) en compagnie de son allié Porsche, tout en continuant à travailler sur la plateforme MEB de la maison-mère Volkswagen, de manière à optimiser les synergies du géant automobile. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les cinq prochaines années nous réservent de belles surprises du côté d'Audi.