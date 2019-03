Salon Auto de Genève : Audi, une démonstration de force sur l’électrique

Audi e-tron GT / Grégoire Huvelin pour Clubic



Q4 e-tron / Grégoire Huvelin pour Clubic

Q4 e-tron, des performances honorables



Audi Q4 e-tron / Grégoire Huvelin pour Clubic



Audi e-tron GT / Grégoire Huvelin pour Clubic

12 modèles électrifiés d'ici 2025



Audi e-tron GT / Grégoire Huvelin pour Clubic



Audi e-tron Sportback / Grégoire Huvelin pour Clubic



Audi e-tron Sportback / Grégoire Huvelin pour Clubic

C'est un bain de foule auquel a eu affaire la très réputée marque allemandeà l'occasion de la 89e édition du Salon automobile de Genève , en Suisse. Sa conférence a en effet attiré l'œil des professionnels et la curiosité des journalistes, qui ne pouvaient passer à côté de ce fleuron de l'automobile allemande. Et il faut dire que le groupe n'a pas fait dans la dentelle en présentant un stand 100 % électrique.L'événement a notamment été l'occasion de découvrir en chair et en os la nouvelle, tout comme la déclinaison sportive de l'e-tron, la Sportback. «», a déclaré un représentant de la marque lors de la conférence.Le Q4 e-tron se classe dans la catégorie des SUV Compact : sa puissance delui permettra d'avaler le 0 à 100 km/h en l'espace de 6,3 secondes, pour une vitesse de pointe recensée à 180 km/h. Ses quatre roues motrices dotées de jantes de 22 pouces lui garantiront une certaine agilité, le tout avec un empattement de 2,77 mètres. Sa batterie de 82 kWh lui offrira quant à elle, selon le cycle WLTP.Conçu à partir de la plateforme modulaire MEB, le Q4 e-tron affiche les dimensions suivantes : 4,50 mètres de long, 1,90 mètre de large et 1,61 mètre de haut. À son bord,accueille un système d'info-divertissement. Un autre écran situé en lieu et place du tableau de bord fournit de son côté les informations basiques du véhicule : vitesse, autonomie restante et navigation.Le communiqué de presse officiel évoque même un système capable de, telles que des flèches directionnelles pour indiquer un changement de direction. Il faudra également 30 minutes pour recharger 80 % de sa batterie, en la branchant sur une charge rapide.Le Q4 e-tron n'était pas la seule vedette du stand Audi : le SUV est en effet rejoint par la coupé sportive e-tron GT, déjà présentée au salon de Los Angeles fin 2018 . Sa présence ici à Genève est l'occasion d'admirer ses splendides lignes en IRL (). «», a déclaré l'un des responsables de la marque au micro.Les deux bimbos de la firme d'outre-Rhin ne verront cependant pas le jour, puisque leur mise en production devrait intervenir dans la seconde partie l'année précédemment citée. À cette liste de voitures électriques s'ajoute également l'e-tron Sportback, qui aborde à Genève un design dit camouflage. Au total, Audi étoffera sa gamme électrique de 12 produits d'ici l'année 2025.La marque allemande a enfin exhibé son offre d'hybrides, matérialisée par le SUV Q5 et les berlines A6, A7 et A8