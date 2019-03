Audi : l'e-tron GT apparaît dans un spot publicitaire lors du Super Bowl LIII

Concurrente de la Tesla Model S

La GT attendue pour 2020

Chaque année, le Super Bowl offre une fenêtre médiatique d'envergure aux plus grandes marques du monde. Il faut dire qu'avec une audience estimée à plus de 100 millions de téléspectateurs, cet incontournable événement sportif américain a de faire quoi rêver le pôle Communication des entreprises, non sans signer un juteux chèque en retour. Et c'est exactement ce qu'a effectué la firme allemande Audi, dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 février 2019.Le constructeur d'outre-Rhin a ainsi dévoilé en avant-première un spot publicitaire d'une minute intitulé « Cashew », diffusé au cours de la seconde mi-temps du match au passage remporté par les Patriots de Tom Brady face aux Rams.L'occasion ainsi de découvrir une nouvelle fois la superbe Audi e-tron GT, cette berline 100 % électrique censée donner du fil à retordre à la Tesla Model S L's'annonce comme un monstre de puissance, selon les rumeurs observées ces derniers mois : batterie de 100 kWh pour une autonomie de 400 kilomètres, mais surtout, une vitesse d'accélération de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes, le tout grâce à un moteur d'une puissance de 600 chevaux. Autant d'informations que la compagnie confirmera (on l'espère !) avant sa sortie prévue en 2020.