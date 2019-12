Les précommandes de l'Audi Q7 TFSI e-Quattro sont ouvertes

Le nouvel Audi Q7 en mode hybride rechargeable

Un Q7, deux variantes

Source : GreenCarCongress

Audi ouvre dès à présent les précommandes concernant son nouvel Audi Q7 TFSI e Quattro, un modèle doté d'un groupe propulseur hybride rechargeable.Evidemment, outre le côté hybride, il sera possible de rouler en mode «», avec ici une autonomie d'environ 45 km, grâce à un batterie de 17;3 kWh. Audi précise aussi que son Q7 TFSI e Quattro peut filer jusqu'à 135 km/h en mode 100 % électrique.Dans le détail, il est possible d'opter pour le Q7 55 TFSI e Quattro, de 381 ch, ou le Q7 60 TFSI e Quattro de 456 ch. Ces deux versions sont équipées d'un bloc V6 3.0L TFSI de 340 ch et 450 Nm, associé à un moteur électrique.Côté tarifs, il faut s'acquitter d'une facture (minimale) de 74 800 euros pour le modèle Q7 55 TFSI e Quattro, et 89 500 euros pour la déclinaison Q7 60 TFSI e Quattro.