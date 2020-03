Audi étoffe sa gamme électrique, avec les e-tron S et e-tron S Sportback

© Audi

Trois moteurs électriques pour la gamme Audi e-tron S

© Audi

Plus efficace qu'une Formule E ?

Source : The Verge

Se parant des atours de la gamme S, ces modèles bénéficient d'un surplus de puissance, d'agilité et de précision.Les e-tron S et e-tron S Sportback devraient ainsi être équipés de trois moteurs électriques (dont deux sur l'essieu arrière) qui permettent de délivrer une puissance totale 435 ch (320 kW) et 808 Nm. En mode boost (huit secondes), on grimpe jusqu'à 503 ch (370 kW) et un couple de 973 Nm.Audi précise qu'en conduite normale, seuls les moteurs électrique arrière fonctionnent, l'avant ne s'activant que lorsque le conducteur a besoin de plus de puissance ou lorsque l'adhérence est réduite. Audi a également révisé la suspension des nouveaux modèles e-tron S, ainsi que le système de récupération d'énergie au freinage.», explique le constructeur. Côté batterie, on retrouvera ici un même bloc de 95 kWh, compatible avec la recharge rapide 150 kW.Reste à savoir maintenant quand ces nouveaux modèles seront disponibles, et à quel prix.