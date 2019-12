Les Mercedes-Benz EQS et EQA électriques se dévoilent dans des photos volées

EQS, la prochaine limousine zéro émission

Mercedes EQA, le frère volté du GLA

Sources : CARmagazine, Motor1.

L'hiver est sujet aux fêtes ou aux vacances, mais pas pour les marques automobiles. Elles redoublent justement leurs efforts au travers d'essais hivernaux en Laponie, où deux Mercedes-Benz ont été surprises par les paparazzis auto.C'est dont dans la région d'Arjeplog que ces futures électriques se montrent en tenue de camouflage. Le premier prototype est celui d'une grande berline. Il s'agit de la Mercedes EQS, le pendant électrique de la célèbre Classe S. Mais elles n'auront rien en commun, si ce n'est le luxe à bord et certains équipements. Ce modèle s'inspirera du concept du Salon de Francfort, avec une silhouette atypique, et un faciès proche de l'EQC.Elle viendra rivaliser avec la Tesla Model S, à sa sortie attendue courant 2021, ainsi que les Audi e-tron GT et BMW i7. Son autonomie pourrait atteindre 600 kilomètres, grâce aux batteries du SUV déjà sur le marché. Par contre, le prix excédera les 100 000 euros.L'autre véhicule de test immortalisé par les photographes espions est le Mercedes-Benz EQA. Bien plus compact, il sera la déclinaison toute électrique du SUV GLA, présenté ce 11 décembre 2019. Il reprendra la majorité de sa carrosserie, soit une taille d'environ 4,40 mètres, et son habitacle.A son lancement fin 2020, l'EQA devrait adopter des batteries entre 50 et 70 kWh. Ceci devrait lui permettre des autonomies entre 300 et 450 kilomètres. Il aura pour concurrent le Tesla Model Y , attendu également en 2020, et le Volkswagen ID.4 X. Prix escompté : 45-50 000 €.Ces deux prochains modèles électriques gonfleront la gamme Mercedes-Benz. Ils rejoindront l'EQC , lancé cet automne 2019, et le fourgon EQV présenté en septembre. Viendra aussi l'EQB, un SUV compact, probablement en 2021.