EQC, le SUV électrique de Mercedes-Benz, sera vendu à partir de 67 900 dollars

Le SUV Mercedes EQC a un prix !

Source : The Verge

Dans le cadre du LA Auto Show , le géant Mercedes a tenu à officialiser le prix de vente de son SUV 100 % électrique EQC. Ce dernier sera donc proposé à partir de 67 900 dollars.Rappelons que le Mercedes EQC a été annoncé il y a plus d'un an , et qu'il sera disponible (aux Etats-Unis) au début de l'année 2020. Côté puissance, ce SUV signé Mercedes affiche une motorisation électrique de 402 ch, via deux moteurs et une transmission intégrale. Mercedes promet une autonomie d'environ 400 km.Evidemment, il fait également le plein en termes d'assistance à la conduite et de connectivité, avec à bord un très (trop ?) large système d', et deux larges écrans de 10,25" pour un rendu «».Selon Mercedes : «».