Mercedes-Benz présente sa première voiture de course 100 % électrique

Une nouvelle page dans l'histoire de Mercedes



Une vitesse max de 280 km/h pour 45 minutes de course

Un nouveau challenger entre dans la compétition

Avec sa, une première,entend bien partir à l'assaut de la Formule E (l'alternative tout électrique à la F1) avant la fin de l'année !Voilà déjà deux ans que Mercedes-Benz a annoncé son intention de participer au, la seule compétition organisée par la FIA à être consacrée aux véhicules de course propulsés par un moteur électrique, depuis 2014.Avec ce nouveau modèle, qui fera ses débuts officiels mardi 5 février au Salon de l'automobile de Genève, Mercedes-Benz annonce qu'il participera à la prochaine saison 2019-2020 de Formule E, aux côtés de constructeur comme Jaguar, Audi et BMW, mais aussi Porsche qui débutera également dans cette compétition.Pour le moment présentée dans une version « teaser » dont l'esthétique sera certainement amenée à changer dans les semaines à venir, l'est dotée d'un bloc de batteries constitué de cellules Sony de 52 kWh, fourni par Lucid Motors (Atieva) et intégré par McLaren Applied Technologies.Ce modèle de course d'environ une tonne génère au total une puissance deet est capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes. Mercedes a également indiqué que la vitesse maximale de son véhicule est de: à titre de comparaison, la batterie de 100 kWh de la Tesla Model X développe une puissance de 422 ch et franchit le test en 4,9 secondes. Bien que disposant d'une énergie moindre, le bloc batterie de l'EQ Silver Arrow voit ses performancesgrâce à un véhicule qui pèse moitié moins qu'un Model X.Cette même batterie, capable de terminer une course de 45 minutes sans recharge, est conçue pour, bien que les constructeurs soient néanmoins autorisés à développer leurs propres transmissions, moteurs, boites de vitesses et autres onduleurs. La construction du châssis (commun lui aussi) a quant à elle été confiée aux groupes français et italien Spark et Dallara.Dans un communiqué de presse, Toto Wolff, Président de Mercedes-Benz Motorsport, a déclaré : «». Néanmoins, Mercedes n'est pas totalement novice dans cette compétition puisque sa filiale HWA y participe depuis 2018 et a également déjà permis à Mercedes deen championnat Deutsche Tourenwagen Masters (DTM), discipline que l'entreprise a décidé de quitter l'an passé avec un palmarès record.