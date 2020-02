Fiat Chrysler pourrait fermer une usine en Europe à cause du ralentissement chinois

Quatre fournisseurs touchés de plein fouet

Source : Financial Times

Le virus 2019-nCoV continue de se propager en Asie et dans le reste du monde, commençant à avoir un impact significatif sur l'économie et l'industrie.Mike Manley, PDG de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), a annoncé au Financial Times qu'il devrait bientôt arrêter la production dans l'une de ses usines européennes. Le constructeur manque en effet de pièces censées être livrées depuis ses quatre fournisseurs chinois, qui doivent faire face au coronavirus. Pour rappel, le pays a pris des mesures radicales pour essayer de contrôler l'épidémie en plaçant notamment des millions d'habitants en quarantaine.C'est la première fois qu'une usine située en Europe est menacée. Pour le moment, l'un des fournisseurs principaux de FCA est dans un état «», et Mike Manley craint que cette situation ne s'étende aux trois autres.Le constructeur prendra la décision de fermer les portes de son usine (ou non) d'ici deux semaines à un mois. Une équipe a été chargée de trouver des alternatives, mais le processus est long car chaque composant doit être certifié et enregistré.Fiat Chrysler n'est pas le seul constructeur automobile touché par le coronavirus. Le groupe français PSA, avec qui FCA a récemment fusionné , a déclaré subir des problèmes de logistique, alors que Toyota est actuellement en train de réaliser un inventaire afin de déterminer s'il doit se mettre à la recherche d'alternatives à ses fournisseurs chinois.D'autres secteurs, comme le jeu vidéo et le smartphone, subissent les conséquences de l'épidémie. Au Japon par exemple, la production de la Nintendo Switch est touchée, tandis que ZTE et LG ont annoncé qu'ils ne participeront pas au Mobile World Congress de Barcelone. Afin de s'y rendre, les dirigeants de Huawei vont quant à eux devoir subir deux semaines de quarantaine Élevé au rang d'urgence de santé mondiale par l'OMS, le coronavirus a contaminé plus de 31 000 personnes et provoqué près de 640 décès dans le monde.