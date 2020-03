La NASA enquête avec SpaceX suite à deux nouveaux incidents

La capsule Crew Dragon avant son test en mars 2019 © SpaceX

Un moteur s'éteint

Encore les parachutes !

Prudence, et prudence encore

L'entreprise devrait toutefois être blanchie rapidement.Bien sûr, c'est une question de circonstances : le premier étage du lanceur Falcon 9 réalisait son cinquième vol le 18 mars dernier, lorsqu'un de ses moteurs s'est arrêté plusieurs secondes trop tôt. Or pour le décollage des futures capsules Crew Dragon, la NASA a demandé (au moins dans un premier temps) des étages de fusée neufs. En l'occurrence, grâce à l'action des huit moteurs voisins et du second étage, la trajectoire finale des 60 satellites Starlink fut celle qui était prévue...Il n'empêche que ce type d'incident, extrêmement rare, doit être élucidé pour vérifier qu'il ne générera pas de risque supplémentaire pour les occupants de la capsule Crew Dragon à l'avenir. SpaceX, qui n'avait rencontré qu'une seule panne du genre en 2012 (sur plus de 500 moteurs Merlin qui ont réussi leur mission), a demandé l'assistance de la NASA et de ses experts pour l'enquête.Malheureusement pour SpaceX, une seconde anomalie est venue troubler le calme du programme Crew Dragon cette semaine. Pour qualifier les parachutes de la capsule Crew Dragon, cette dernière est emmenée sous élingue par un hélicoptère jusqu'à une altitude donnée, puis larguée. Ces tests ont déjà eu lieu à plus d'une dizaine de reprises.Mais lors d'un des trois derniers essais, l'hélicoptère a visiblement rencontré des conditions particulières. L'article de test simulant la capsule Crew Dragon est devenu instable, et le pilote de l'hélicoptère n'a eu d'autre choix que de larguer son chargement pour protéger sa machine et son équipage en évitant un drame. Or le système de parachute n'était pas en position « armé » et n'a pu être activé à trop basse altitude, l'article de test s'est donc crashé dans le désert.Là encore, une enquête a été ouverte, et si le système de parachute (lourdement mis en cause l'année dernière dans une version précédente) n'est pas visé, SpaceX et les inspecteurs du programme Commercial Crew tenteront de comprendre pourquoi l'hélicoptère s'est retrouvé dans une situation si délicate. Les procédures de test, par exemple, pourraient tout à fait remettre en question le rôle de l'industriel.S'il est probable que SpaceX ne soit pas mise en cause dans ces deux investigations à cause des conditions particulières de ces échecs (l'usure de l'étage réutilisé dans le premier cas, des conditions de vol imprévisibles dans le second). La firme de Hawthorne et la NASA seront prudents et attentifs aux moindres détails. L'agence en particulier, est déjà sous le feu des projecteurs pour avoir été trop laxiste avec le concurrent Boeing et le test de la capsule Starliner en décembre dernier. Au moment où il est question de la sécurité des astronautes , pas question de compromis.