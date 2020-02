Pas question de se réchauffer ! La NASA teste un nouveau réservoir cryogénique

Le réservoir SHIIVER en chambre à vide

Source : NASA

La plupart des étages de fusée, lorsqu'ils peuvent se rallumer une fois en orbite, ne fonctionnent que quelques heures. Pour aller au-delà, la solution actuelle consiste à utiliser d'autres moteurs plus petits avec des carburants stockables, mais ces derniers sont toxiques (comme l'hydrazine) ou nécessitent une chimie complexe... Là où de « simples » molécules d'hydrogène ou de méthane réagissent très bien avec de l'oxygène au sein des moteurs de fusée.Cependant, conserver ces gaz sous forme liquide requiert bien des efforts : lorsqu'un réservoir chauffe, un processus d'évaporation s'enclenche et une partie du carburant ne peut plus être utilisée par le moteur. Pour contrer ces effets, les équipes de recherche du projet eCryo, du centre spatial Glenn (NASA), ont mis au point plusieurs technologies testées avec le réservoir SHIIVER, pour «», en chambre à vide.Le réservoir SHIIVER (acronyme parlant puisque «» en anglais signifie frissonner), est un impressionnant matériel de quatre mètres de diamètre. Il inclut plusieurs couches de nouveaux matériaux isolants à faible épaisseur, un réseau de tubes qui utilisent la vapeur des gaz trop chauds pour garder le reste du réservoir à basse température, de nouveaux moyens d'analyse pour savoir à tout moment dans quel état est le carburant, et une jauge radio-fréquence RFMG capable d'estimer la quantité exacte de carburant liquide.Les équipes NASA ont réalisé plusieurs campagnes de tests en 2019 et en janvier 2020 en plaçant SHIIVER au sein d'une chambre à vide et en le soumettant à différentes conditions de température. En orbite, sur Mars ou sur la Lune, l'exposition aux rayonnements solaires n'est pas la même..., affirme Hans Hansen, manager du projet eCryo.». L'équipe cherche à présent des opportunités pour tester ces nouveaux systèmes en orbite, avant qu'ils soient installés sur de futurs lanceurs américains pour des missions au long cours.