Programme Artemis : Boeing a présenté son prototype d'atterrisseur lunaire à la NASA

Vue d'artiste de l'atterrisseur lunaire de Boeing

Moins d'étapes vers la Lune...

Tout miser sur SLS !

Ce qui est beau est cher

Après Blue Origin et son conglomérat d'industriels américains, c'est au tour de Boeing de poser son plan pour Artemis sur la table. Baptisé «» (), il consiste en un atterrisseur «» avec module de vie, module de transfert et de descente, et moteurs pour remonter en orbite sur le même véhicule. Celui-ci n'aurait donc pas besoin d'être assemblé en orbite ce qui, selon le communiqué de Boeing, réduit les risques sur la mission.L'entreprise fait valoir que son architecture HLS () ne comporte que cinq phases critiques contre onze pour ses concurrents... Néanmoins, son véhicule, plus lourd, nécessiterait un décollage sur un lanceur SLS () amélioré, aussi appelé Block 1B, avant d'aller s'amarrer à une capsule Orion ou à la petite station que la NASA prévoit de mettre en orbite, la Gateway.Pour convaincre, Boeing compte s'appuyer sur ses travaux actuels au service de la NASA, notamment la capsule habitée Starliner , mais aussi sur la maîtrise d'œuvre de nombreux composants du lanceur SLS... Qui cumule pourtant plusieurs années de retard. Qu'importe pour Boeing : si l'entreprise reçoit le contrat de développement, elle compte en effet mettre les bouchées doubles sur le lanceur super-lourd et la version Block 1B, qui est prévu pour l'instant pour «».N'ayant pas décroché de contrat pour les éléments de Gateway, Boeing présente aussi l'option de se passer complètement de la petite station pour réaliser un profil de vol façon Apollo, même si ce n'est à priori pas le plan que souhaite retenir la NASA.Si l'on ne connait pas l'estimation du budget pour ce projet, il promet d'être très cher, un article d'évaluant récemment le coût d'un seul lancement de cette version de SLS à environ 2 milliards de dollars (hors coût de développement).