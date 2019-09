De la vapeur d'eau a été découverte sur une « super-Terre », l'exoplanète K2-18b

De la vapeur d'eau dans un « monde potentiellement habitable », mais inatteignable

Lire aussi :

Le rover chinois Yutu-2 a découvert une substance similaire à un gel sur la Lune



De la vapeur d'eau à l'eau, il y a un univers

Lire aussi :

Des astronomes ont découvert une exoplanète à l'orbite très particulière



Source : Nature Astronomy

La planètea une masse environ huit fois supérieure à la Terre et a été scrutée attentivement par le télescope Hubble. C'est en analysant ces images que deux équipes de scientifiques ont fait cette découverte.Située à(plus d'un million de milliards de kilomètres), l'exoplanète K2-18b est dans lade son étoile et pourrait posséder une atmosphère. Ces informations précieuses dans la recherche de signe de vie au-delà du système solaire ont été réalisées en parallèle par deux équipes.La première est une équipe britannique issue de la University College de Londres qui a utilisé les données de la caméra à large champ du télescope spatial Hubble . Elle a traité ces données grâce à un algorithme (en open source) et viennent de publier les résultats de leurs recherches dans la revue, le mercredi 11 septembre.La deuxième équipe est canadienne et vient de l'Université de Montréal. Elle s'est appuyée sur les données de Hubble, mais aussi des satellites Spitzer et Kepler . Elle a utilisé des données recueillies durant les trois dernières années, observant huit transits de la planète devant son étoile. Ils en ont conclu la présence desur K2-18b dans la revue Astronomical Journal » , a déclaré Angelos Tsiaras de l'équipe londonienne à la presse.La question qui se pose désormais est deprésente dans l'atmosphère de cette naine rouge.Les températures y sont susceptibles de permettre l'existence d'eau liquide, mais la question ne se pose pas encore. L'étude publiée dans Nature Astronomy suggère également la présence. L'un des avantages de K2-18b, pour son observation, est la faible quantité de luminosité. Un véritable atout pour l'observation d'une potentielle atmosphère.