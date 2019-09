Le télescope Hubble a pris une nouvelle photo de la géante Jupiter

© NASA

Couleurs témoins

Lire aussi :

La NASA a enfin assemblé les deux parties du James Webb Telescope

Une tache amenée à disparaître ?

Source : DIY Photography

Ce cliché, de par sa netteté, pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre Jupiter... Mais aussi ses voisines, Terre comprise.Prise par la, cette nouvelle photo depermettra d'analyser les changements de couleurs visibles dans l'atmosphère de la planète géante. Ces couleurs «», a expliqué l'Agence américaine. La NASA a aussi indiqué avoir capturé cette image grâce à la caméra grand angle n°3 du télescope Hubble (WFC3), la plus avancée à l'heure actuelle, alors que Jupiter se trouvait àObservée depuis la seconde moitié du XVIIsiècle et pourvue du sobriquet dedepuis le XIXsiècle, la tache visible en surface de Jupiter n'est autre qu'. Suffisamment grand pour engloutir la Terre, ce dernier tend pourtant à être. Les astronomes ont d'ailleurs noté des changements dans les interactions entre cet orage géant et ses environs immédiats.De là à savoir si lavit ses dernières heures, il y a un pas que la NASA se garde bien de franchir :. L'étude du phénomène pourrait en revanche mener à des